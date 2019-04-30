صحيفة: هكذا ردت "إسرائيل" على مقترحات قطرية بشأن إدخال المنحة

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن قطر قدمت مقترحات لـ"إسرائيل" بشأن إدخال منحة الأموال إلى قطاع غزة، فيما ردت الأخيرة بشكل سلبي.

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن مصدر في "حماس" قوله، إن القطريين أخبروا حركة "حماس" بأنهم تقدموا خلال الأسابيع الماضية بعدة طلبات لسلطات الاحتلال لإدخال الأموال، إلا أنها قوبلت جميعاً برد إسرائيلي سلبي، أو بالطلب إلى القطريين "الانتظار بضعة أيام حتى تكون الظروف سانحة".

وأضافت الصحيفة:" لا تزال تل أبيب تحول دون وصول المندوب القطري، محمد العمادي، إلى القطاع، في ظلّ خشية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من إمكان أن يؤثر السماح بصرف المنحة القطرية على موقعه في مفاوضات تأليف الحكومة.

ووفقاً لمصادر قطرية، فإن زيارة العمادي كانت مقررة قبل أسابيع، غير أنه أرجأها بناءً على طلب إسرائيلي، وأوفد نائبه خالد الحردان ليحضر افتتاح «مستشفى حمد بن خليفة آل ثاني» في غزة قبل حوالي أسبوع، بحسب الصحيفة.

وتضيف المصادر إن عملية التأخير هذه إنما هي تكرار لخطوات مشابهة اتُّخذت قبل أشهر؛ إذ كان العمادي قد ألغى العديد من زياراته لتعذر حصوله على تصريح إسرائيلي، وهو ما اضطر "حماس" في حينه إلى الإعلان عن رفض تسلّم المنحة.

ووفقا للصحيفة تُضاف عرقلة وصول العمادي إلى تعقيدات أخرى، تتصل بآلية إدخال المنحة وعدد دفعاتها وكيفية صرفها، وخاصة في ظلّ إصرار قطر على توزيع قسائم شرائية على الأسر الفقيرة، وليس أموالاً.