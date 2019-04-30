صلاح وميدو على رأسهم..أسعار تذاكر الأمم الافريقية تثير غضب المصريين

أثارت أسعار تذاكر مباريات كأس أمم افريقيا اليوم الثلاثاء ،جدلاً واسعاً في الشارع المصري بسبب ارتفاع سعرها بشكل مبالغ فيه.

وكشفت اللجنة المنظمة للنسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 مساء يوم أمس الإثنين الموافق 29 أبريل 2019 عن أسعار تذاكر مباريات مسابقة كأس أمم أفريقيا، والتي

وكانت تركيز الجميع بشكل خاص على مباريات المنتخب الوطني المصري في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وجاءت أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر على النحو التالي: 200 جنيه للدرجة الثالثة / 400 جنيه للدرجة الثانية / 600 جنيه للدرجة الأولى / 500 جنيه للدرجة الأولى العلوية / 2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

على صعيد متصل، جاءت أسعار تذاكر بقية مباريات مسابقة كأس أمم أفريقيا على النحو التالي: 100 جنيه للدرجة الثالثة / 300 جنيه للدرجة الثانية / 500 جنيه للدرجة الأولى.

اول ردود الأفعال كانت من النجم المصري محمد صلاح، مهاجم وهداف ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، الذي سخر من أسعار تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي ستقام في مصر.

علق «صلاح» على تغريدة للمثل محمود البزاوي عبر موقع «تويتر» حول أسعار التذاكر قائلًا: «إوعى (إياك) تفكر تقعد مقصورة، كدا هتدعي للمنتخب بجد».

وشن احمد حسام ميدو المدير الفنى السابق للوحدة السعودى ونجم منتخب مصر السابق هجوما حادا على اللجنة المنظمة لبطولة كأس امم افريقيا، والتى سوف تقام فى الملاعب المصرية خلال الفترة من 12 يونيو الى 19 يوليو المقبل.

وقال عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "‏ارفع أسعار تذاكر الأولى والمقصورة الرئيسية كما تشاء فهناك فئه في مصر قادره على دفع حتى ١٠ آلاف جنيه لتذكرة الدرجه الأولى أما تذاكر الثالثة يجب ان لا تتعدى ال ٥٪ من دخل الخد الأدنى للأجور..وهو ١٠٠ جنيه على أقصى تقدير!!".

‏وأضاف "ده كمان ١٠٠ جنيه كتير!! مره أخرى أطالب السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي بالتدخل فورا لتعديل أسعار تذاكر الدرجه الثالثة بما يتناسب مع قدرات محدودي الدخل في مصر..كرة القدم هي لعبة الفقراء وستظل لعبة الفقراء وبالفقراء اعني من يمارسونها ومن يتابعوها ويشجعونها!!".

أسعار تذاكر #امم_افريقيا تثير غضب المصريين

وبعض المغردين يطلقون حملة: #خليها_فاضية

محمد شلبي : قال ان اتحاد الكرة فاشل Mahmoud Shalaby قال ان أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019:- درجة ثالثة "200"جنيه..درجة ثانية "400" جنيه.

- درجة أولى علوية "500" جنيه- درجة أولى "600" جنيه- المقصورة الرئيسية "2500" جنيه.

وقال اتحاد الكرة فاشل.

وقال Designer "اللى هيشترى تذاكر في امم أفريقيا هيتشال من التموين"...

ماهو أكيد اللي حاطط أسعار تذاكر #أمم_أفريقيا



لطفي لبيب ???????????? pic.twitter.com/pSC3UIeeJD — جبرانوفيتش ???? (@efi7y4Uv9Swgzdr) ٣٠ أبريل ٢٠١٩

أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019:



- درجة ثالثة "200"جنيه.

درجة ثانية "400" جنيه.

- درجة أولى علوية "500" جنيه.

- درجة أولى "600" جنيه.

- المقصورة الرئيسية "2500" جنيه.

اتحاد الكرة فاشل — Mahmoud Shalaby (@Mahmoud61220326) ٣٠ أبريل ٢٠١٩

اللى هيشترى تذاكر في امم أفريقيا هيتشال من التموين... pic.twitter.com/jWlrHdBN3y — Designer (@Eng_Mohammed00) ٢٩ أبريل ٢٠١٩

عن غلاء تذاكر مباريات امم افريقيا ياما انكم مش عايزين الناس الى انتوا خايفين منها تحضر المباريات ياما انكم عايزين الناس تتكلم عن غلاء التذاكر وهوبا الموضوع يكبر يجى الرئيس يقوم متدخل يحل الموضوع وسبحان الله يبقى انجاز جديد لحضرته

صباح الخير ???? — كيم كونج اون الصعيدى (@mohame7878) ٣٠ أبريل ٢٠١٩

أسعار تذاكر مباراه الليفر والبرسا الل هي في الكامب نو بين احسن فريقين ف الوقت الحالي ف أوروبا وفي بطوله كبيره زي التشامبيونز ليج

أرخص من أسعار تذاكر مباراه مصر ف أمم افريقيا ????????

حسبي الله ونعم الوكيل والله

اشبعوا بالكوره كرهتونا فيها منكوا لله

#امم_افريقيا pic.twitter.com/K8DmUscYfa — みad£r (@hader_thabet) ٣٠ أبريل ٢٠١٩