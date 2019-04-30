مقدسي يواصل هدم منزله بضغط من الاحتلال الإسرائيلي

واصل المواطن محمد السلايمة هدم منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك بيده، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح السلايمة لمركز معلومات وادي حلوة أن طواقم بلدية الاحتلال برفقة الشرطة داهمت منزله عدة مرات، وطالبته بهدم ما تبقى منه وعدم الاكتفاء بما نفذه مطلع الأسبوع الجاري.

ولفت إلى أنه شرع السبت الماضي بهدم أجزاء من منزله وهو "قيد الإنشاء"، بعد إصدار بلدية الاحتلال قرار الهدم الإداري، وفوجئ أمس الاثنين باقتحام المنزل ومطالبته بهدمه بالكامل بشكل فوري، والا ستقوم البلدية بهدمه اليوم الثلاثاء.

وذكر أن محاميه تمكن من تأجيل الهدم لصباح يوم الخميس القادم، بشرط دفع 10 آلاف شيكل، وعليه اضطر لتنفيذ الهدم الفوري بواسطة جرافة.

وأشار السلايمة إلى أنه هدم السبت الماضي المنزل بأدوات الهدم اليدوي، بينما هدمه مساء أمس باستخدام الجرافة مما أحدث أضرارًا بالبناية، حيث أن منزله يقع في الطابق الثالث من بناية سكنية.