هكذا علقت واشنطن على ظهور البغدادي بشريط فيديو جديد

تعهدت الولايات المتحدة، الاثنين، بتعقّب قادة تنظيم الدولة الطلقاء، وإنزال الهزيمة بهم، وذلك بعد ظهور زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في شريط فيديو، للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتطرف سيقاتل في كل أنحاء العالم؛ لـ"ضمان هزيمة دائمة لهؤلاء الإرهابيين، وإحضار قادتهم الذين لا يزالون طلقاء أمام العدالة؛ لينالوا العقاب الذي يستحقونه".

وفي الفيديو الصادر عن "مؤسسة الفرقان" الدعائية، أشار البغدادي الذي ظهر بلحية بيضاء مفترشا الأرض، إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم، إلى هزيمة التنظيم الشهر الماضي في معقله الأخير في الباغوز، وهدد بشن هجمات انتقامية.

وأضاف المتحدث أن محللي الحكومة الأمريكية "سيراجعون هذا التسجيل، ويحيلونه إلى وكالات الاستخبارات لتأكيد صحته".

وقال: "هزيمة تنظيم الدولة في العراق وسوريا كانت ضربة نفسية واستراتيجية قاضية لهذا التنظيم الذي شهد تهاوي ما يسمى الخلافة، ومقتل قادته أو هربهم من المعركة، إضافة إلى كشف وحشيته".