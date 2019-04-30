مؤسس فيسبوك يخترع "صندوق النوم"

قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك إنه قام بتصميم صندوق خشبي متوهج يساعد زوجته على النوم بهناء في الليل، وهي تفكر في الاهتمام بشأن طفليها.

وكانت الأم تضطر للاستيقاظ عن طريق المنبه لكي تشرف على ابنتيها، بيد أن الصندوق يقوم الآن بهذا الدور والتنبيه دون الحاجة إلى الضجيج المقلق.

ونشر مارك صورة الصندوق وتعريفاً به على حسابه بالانستغرام، موضحا الهدف منه؛ وأسماه "صندوق النوم".

يقوم الصندوق بإصدار ضوء خافت في الفترة ما بين السادسة والسابعة صباحاً، حتى تعرف زوجته بريسيلا تشان أن ابنتيها الصغيرتين على وشك الاستيقاظ، دون الحاجة إلى التحقق من الهاتف.

وكتب زوكربيرج البالغ من العمر 34 عامًا في منشوره: "أن تكوني أمًا فهو أمر صعب، ولأن لدينا أطفالًا فقد عانت بريسيلا من صعوبة في النوم طوال الليل".

وأضاف: "ستكون مضطرة للاستيقاظ والتحقق من الوقت على هاتفها لمعرفة ما إذا كان الأطفال سيستيقظون قريبًا، وهذا يجعلها من الصعب أن تعود للنوم من جديد".

وقال الرئيس التنفيذي للفيسبوك والملياردير إنه سوف يشارك فكرته أي رائد أعمال في حالة رغبته في تنفيذ الفكرة وبناء الصناديق لجمهور أكبر.

ويضيف: "كمهندس، فإن بناء جهاز لمساعدة شريكتي على النوم بشكل أفضل هو أحد أفضل الطرق التي يمكنني التفكير فيها للتعبير عن حبي وامتناني".

وقال: "أخبرني مجموعة من أصدقائي أنهم يريدون شيئًا كهذا".