حكومة الاحتلال تقدم منح للمستثمرين الإسرائيليين لبناء فنادق جديدة بالضفة

أعلنت ما يسمى بوزارة السياحة الإسرائيلية أنها "فتحت المجال للمستثمرين الإسرائيليين حتى 20% كمنحة مقابل بناء فنادق جديدة في الضفة المحتلة".

ووفق القناة السابعة العبرية، فإن وزارة السياحة وجمعيات السياحة الإسرائيلية في الضفة المحتلة، "اجتمعوا وأقروا عدم كفاية أماكن استقبال السياح في فنادق الضفة وهو ما دفعهم لاتخاذ القرار بالتسهيل على المستثمرين".

وحسب القناة العبرية، فإنه "بعد نشر تعميم الرئيس التنفيذي على موقع وزارة السياحة على شبكة الإنترنت، ستحصل قضية السكن والإقامة الآن على قوة دفع كبيرة، خاصة مع منح وزارة السياحة للضيافة والفنادق مما سيسمح للمستثمرين بإنشاء وحدات إقامة إضافية في الضفة ووادي الأردن".

وحول الموضوع، قال وزير السياحة الإسرائيلي "ياريف ليفين" إن "منح المنح لبناء الفنادق هو خطوة تكميلية أخرى ستساعد في حل مشكلة أماكن النوم، وستقوي مستوطناتنا وعقدنا على الضفة".