إصابات في اعتداء الاحتلال على مقدسيين تصدوا لعملية هدم منزل في سلوان

أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، اليوم الثلاثاء، باعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم خلال تصديهم لعملية هدم منزل مواطن في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة: إن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على أهالي حي ياصول بسلوان أثناء تصديهم لآليات الاحتلال، التي تأهبت لهدم منزل أحد مواطني الحي، بحجة البناء دون ترخيص.

وكانت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال، تحرسها قوة معززة من جنود وشرطة الاحتلال، اقتحمت صباح اليوم سلوان وحي ياصول برفقة جرافة لهدم منزل يعود لعائلة برقان المقدسية، وتصدى أبناء العائلة وأهالي الحي لطواقم البلدية وجرافتها، في حين انهال جنود الاحتلال على المواطنين بالضرب بصورة وحشية وأصابوا عددا منهم بجروح متفاوتة، فيما تم تقييد عدد آخر قبل الشروع بعملية الهدم.

يذكر أن الاحتلال أصدر سابقا قرارات تقضي بهدم كافة منازل الحي وعددها يزيد عن الثمانين منزلا بحجة عدم الترخيص.