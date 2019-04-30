الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة لـ٦ أميال بحرية ويطارد الصيادين

أكد زكريا بكر مسؤول "لجان الصيادين" في مؤسسة لجان العمل الزراعي، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قلصت مساحة الصيد لستة أميال، وبدأت بملاحقة الصيادين في عرض البحر.

وأوضح بكر، أن بحرية الاحتلال تواصل منذ ساعات الصباح عمليات ملاحقة ومطاردة وإطلاق نار بشكل كثيف جداً باتجاه مراكب الصيادين شمال مدينة غزة.

وحسب إفادة الصيادين من داخل البحر، أن زوارق الاحتلال أغرقت شباك الصيادين العاملين في المنطقة الوسطى حتى الجنوب على بعد 9 أميال.

ووفقاً للصيادين، تقدر أعداد المراكب التي أغرقتها الزوارق الحربية شباك السنار الخاصة بهم من خلال اطلاق النار باتجاه عوامات تلك الشباك بـ 10 مراكب.