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أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:21 - 30 ابريل 2019
الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي
بنك فلسطين
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أفادت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 30 أبريل/ نيسان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسير رائد عبد الغني سليمان كنعان (42 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير ضرار جمال طلال جاموس (39 عامًا) من سلفيت المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير نبيل محسن محمد أبو يابس (28 عامًا) من بيت لحم المحكوم بالسجن عشرة أعوام ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى ستة أعوام في السجون.

ومن قطاع غزة/ الأسير خالد خليل موسى السيلاوي (30 عامًا) من مخيم جباليا القطاع المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى ثمانية أعوام في سجون الاحتلال.

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