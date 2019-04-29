واشنطن تعلق على فيديو "ظهور البغدادي"

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن المخابرات تعكف على التبين من صحة الفيديو الذي ظهر فيه زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، مشيرة إلى أن المعركة ضد التنظيم لم تنته.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "أطلعنا على التسجيل الذي نشر اليوم للبغدادي وسيقوم محللونا المختصون بمراجعة هذا التسجيل وسنعود إلى عناصر الاستخبارات للتأكد من صحته".

وأشار المتحدث إلى أن "هزيمة داعش على الأرض في العراق وسوريا كانت بمثابة ضربة استراتيجية ونفسية، حيث رأى داعش ما يسمى بالخلافة تنهار، وقادته يقتلون أو يفرون من ساحة المعركة". بحسب المتحدث لسكاي نيوز عربية.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن المعركة ضد داعش "لم تنته بعد"، وأن التحالف العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة داعش يواصل ممارسة الضغط في سوريا والعراق وفي جميع أنحاء العالم لضمان هزيمة دائمة لهؤلاء.

وللمرة الأولى منذ 5 سنوات، ظهر البغدادي في فيديو دعائي نشره التنظيم المتطرف عبر قنواته على تطبيق "تلغرام".

وليس واضحا تاريخ تصوير الفيديو، إلا أن البغدادي يقر فيه بهزيمة تنظيمه في بلدة الباغوز بريف دير الزور، عندما يقول في بدايته إن "معركة الباغوز انتهت".

وحرض البغدادي مقاتلي التنظيم المتطرف الذي مني بهزائهم عسكرية متتالية على مدى السنتين الماضيتين على "الثأر".