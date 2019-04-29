الشعبية لعباس: سلاح المقاومة خط أحمر ولا نقبل وصفها بالمليشيات

رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تهجم رئيس السلطة محمود عباس على المقاومة الفلسطينية ونعتها بـ "المليشيات" في خطابه خلال اجتماع لحكومته في رام الله، مؤكدة أن سلاح المقاومة خط أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه.

وكان عباس قد أعلن أنه اشترط على حماس ما أسماه بـ"عدم السماح بوجود مليشيات" في الضفة وغزة، مقابل الحديث معها.

من جهتها، أكدت عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية سهير خضر لموقع "الرسالة نت" أنّ الشعب الفلسطيني له كامل الحق المشروع في مقاومته بكل أشكالها، و" المقاومة ستبقى خارج أي تفاوض حول المصالحة التي لا تتم إلا بالرجوع إلى التفاهمات السابقة وليس التعرض للمقاومة".

وشددّت خضر على أنه لا يجوز وصف المقاومة بـ "المليشيات" كما يقصدها عباس، كما أن دعوته لحماس العودة إلى تفاهمات 2017، لا تتسق مع اتهاماته للمقاومة والحركة ووصفه لها بـ "المليشيات".

وقالت خضر إن المقاومة هي التي تدافع عن أبناء شعبها، وتحفظ كرامته، مشيرة إلى أن مواجهة صفقة القرن، تتطلب من أبو مازن وقف سحب الاعتراف بـ "إسرائيل" ووقف التنسيق الأمني، ودعوة الاطار القيادي لمنظمة التحرير للتفاهم على استراتيجية وطنية.