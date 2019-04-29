انطلاق بطولة قرية برير الرمضانية لكرة القدم على نادي شباب جباليا شمال قطاع غزة

انطلقت مساء الاثنين 29/أبريل، بطولة "قرية برير" الرمضانية لكرة القدم، على ملعب نادي شباب جباليا شمال قطاع غزة، وسط حضور حاشد من كبار ومخاتير ووجهاء البلدة، وأهل البلدة، بثلاث مباريات متتالية، بين عائلات "عفانة" و "أبو زايدة وصباح" و "العطل" و "ظاهر" و "أبو الفحم" و"الخطيب".

وتم افتتاح البطولة، بمباراة بين عائلتي "أبو زايدة وصباح" وعفانة، وانتهت بأربعة أهداف نظيفة لعائلة عفانة، حيث سجل اللاعب أحمد حرب عفانة الشهير بـ (كعكة)، ثلاثة أهداف، فيما سجل الهدف الرابع فارس عماد عفانة.

وبدأت المباراة بسيطرة واضحة لعائلة عفانة منذ انطلاق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين، وانتهى الشوط بنتيجة 1 صفر، وأضاف الفريق ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني.

وفي المباراة الثانية بين عائلتي ظاهر والعطل، فازت الأخيرة بهدفين مقابل هدف، حيث تقدمت عائلة ظاهر في الشوط الأول بهدف سجله اللاعب محمد رأفت ظاهر، وفي الشوط الثاني تقدمت عائلة العطل بتسجيل هدفين سجلهما اللاعب محمود علي العطل.

وفي المباراة الثالثة بين عائلتي أبو الفحم والخطيب، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ويتنافس في البطولة 27 فريقاً من عائلات قرية برير المهجرة، حيث تم تقسيم العائلات لستة فرق بواقع أربع فرق في المجموعات الثلاثة الأولى وستة فرق في المجموعات الرابعة والخامسة والسادسة. وسيخوض كل فريق ثلاث مباريات في الدور الأول ليصعد للدور 16.

وتعد بطولة قرية برير الرمضانية هي الثالثة على التوالي التي يتم تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، والأولى على مستوى قرى فلسطين المهجرة.



