قناة عبرية تكشف: سفر عباس سراً لألمانيا لإجراء فحوصات طبية

كشفت قناة عبرية، أن رئيس السلطة محمود عباس توجه يوم الأربعاء الماضي إلى أحد مشافي رام الله وأجرى فحوصات طبية، ثم أنتقل إلى العاصمة الأردنية عمان وأجرى فحوصات أخرى، ومن هناك تم نقله إلى ألمانيا لاستكمال الفحوصات بسبب وجود خشية من إصابته بمرض ما، وعدم قدرة الأطباء الأردنيين على تقديم العلاج المناسب له.

ووفقاً لمراسل القناة 13 العبرية تسيفي حزكيلي، فإن مكتب رئيس السلطة، أكد إجراء أبو مازن فحوصات في دولة أوروبية لكنه عاد إلى المقاطعة بعد نجاح الفحوصات، في حين قالت مصادر فلسطينية معارضة للرئيس أنه أجرى عملية جراحية في ألمانيا.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتلقى فيها الرئيس عباس علاجاً في ألمانيا، إذ تعرض خلال الأشهر الماضية إلى عدة انتكاسات طبية جرى نقله على إثرها للعلاج في المشفى الإستشاري بمدينة رام الله، ويبلغ عمر الرئيس الفلسطيني حالياً (٨٤) عاماً.