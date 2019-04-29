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كوخافي يعين ناطقاً جديداً باسم جيش الاحتلال

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:53 - 29 ابريل 2019
كوخافي كوخافي
بنك فلسطين
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عين قائد الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي ناطقاً باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يدعى "جيل مسينغ" بمصادقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وسيحل الناطق الجديد بدلاً من الناطق الحالي العميد رونين منلس وسيتولى "جيل" منصبه الجديد بعد شهرين.

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