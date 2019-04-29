كوخافي يعين ناطقاً جديداً باسم جيش الاحتلال

عين قائد الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي ناطقاً باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يدعى "جيل مسينغ" بمصادقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وسيحل الناطق الجديد بدلاً من الناطق الحالي العميد رونين منلس وسيتولى "جيل" منصبه الجديد بعد شهرين.
11:09 - 20 ابريل 2019
12:24 - 27 ابريل 2019
16:54 - 24 ابريل 2019
21:29 - 24 ابريل 2019
16:11 - 27 ابريل 2019
11:18 - 28 ابريل 2019
10:35 - 21 ابريل 2019
21:35 - 27 ابريل 2019
08:39 - 18 ابريل 2019
16:18 - 25 ابريل 2019
08:42 - 18 ابريل 2019
00:19 - 19 ابريل 2019
21:57 - 20 ابريل 2019
11:54 - 20 ابريل 2019
12:11 - 25 ابريل 2019
20:24 - 24 ابريل 2019
12:55 - 18 ابريل 2019
13:51 - 21 ابريل 2019
14:19 - 27 ابريل 2019
11:51 - 18 ابريل 2019
12:22 - 16 ابريل 2019
19:07 - 22 ابريل 2019
21:05 - 24 ابريل 2019
13:15 - 17 ابريل 2019
12:03 - 21 ابريل 2019
19:17 - 19 ابريل 2019
16:14 - 20 ابريل 2019
19:46 - 26 ابريل 2019
11:39 - 27 ابريل 2019
12:46 - 23 ابريل 2019
17:32 - 20 ابريل 2019
12:01 - 21 ابريل 2019
16:21 - 24 ابريل 2019
17:25 - 21 ابريل 2019
20:30 - 23 ابريل 2019
23:27 - 27 ابريل 2019
20:33 - 16 ابريل 2019
14:19 - 19 ابريل 2019
14:18 - 18 ابريل 2019
17:52 - 24 ابريل 2019
10:26 - 20 ابريل 2019
12:42 - 27 ابريل 2019
16:09 - 17 ابريل 2019
11:50 - 17 ابريل 2019
21:33 - 18 ابريل 2019