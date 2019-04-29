تجديد الاعتقال الاداري للشاب اسماعيل عليان للمرة الرابعة على التوالي

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الاداري للشاب إسماعيل خليل عليان (28 عاما) من سكان مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم لمدة اربعة أشهر للمرة الرابعة على التوالي.

وصادقت محكمة عوفر العسكرية على القرار الصادر من الجهات الامنية الاسرائيلية معتمدا على ما يسمى بالملف السري الذي يحظر على الاسير أو محاميه من الاطلاع عليه بحجة الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه، إلا أن ممثل النيابة العسكرية اكتفى بالادعاء أن عليان يشكل خطرا على أمن المنطقة التي يعيش فيها.

يشار إلى أن الشاب عليان وهو ناشط مجتمعي كان قد اعتقل لأكثر من ثماني سنوات نصفها قيد الاعتقال الاداري.