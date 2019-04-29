اشتية: سنعمل على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال وتعزيز اقتصادنا الوطني

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، "سنعمل على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال "الإسرائيلي"، ونريد تعزيز اقتصادنا الوطني، والنهوض بقطاعي الصناعة والزراعة، لخلق فرص عمل من أجل خفض نسبة البطالة".

وأضاف اشتية، لدى استقباله اليوم الاثنين في رام الله، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية أنيكا سودير، "رغم الوضع السياسي الصعب والحرب المالية الموجهة التي نواجهها، لن نستسلم ولن نقبل بشيء لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا الأساسية والمشروعة، ونحن سنستمر في التزامنا تجاه أهالي الشهداء والأسرى".

وشدد على أنه لن يتم القبول باستمرار القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة، مشيرا الى ضرورة تدقيق كافة الأمور المالية مع اسرائيل لإجبارها على التوقف عن سرقة الأموال الفلسطينية.

وبحث رئيس الوزراء، مع الوزيرة السويدية، آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في فلسطين.