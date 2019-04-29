الاتحاد الإسباني يقر تغييرات كبيرة بكأس الملك والسوبر

وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على إجراء تغييرات في نظامي بطولتي كأس الملك وكأس السوبر المحلية بدءا من موسم 2019-2020 خلال اجتماع الاثنين.

وصدق الاتحاد الإسباني على الاكتفاء بمباراة واحدة في مواجهات كأس الملك باستثناء الدور قبل النهائي الذي سيلعب من مباراتي ذهاب وإياب.

ولن تشارك الأندية المتنافسة في كأس السوبر الإسبانية، وهي برشلونة وفالنسيا وأتليتيكو مدريد وريال مدريد، في أول دورين بكأس الملك.

وسيقام النهائي يوم 18 أبريل 2020.

وتغير نظام كأس السوبر لتصبح بطولة رباعية بدلا من مباراة واحدة بين بطلي دوري الدرجة الأولى وكأس الملك.

وستضم كأس السوبر المستحدثة طرفي نهائي كأس الملك بجانب بطل الدوري ووصيفه. وفي حال تكرار فريق سيتم اختيار الفريق التالي في جدول ترتيب الدوري.

وتقام كأس السوبر في يناير بدلا من بداية الموسم إذ تُلعب منافسات الدور قبل النهائي يومي الـ8 والـ9 من يناير بينما يقام النهائي يوم 12 من الشهر ذاته.