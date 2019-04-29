الأربعاء عطلة رسمية والحكومة تعدل ساعات الدوام لشهر رمضان

قررت حكومة رام الله اليوم الاثنين، أن يكون يوم الأربعاء المقبل عطلة رسمية بمناسبة يوم العمال العالمي.
وأعلنت عن تعديل ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لتصبح من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر.
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