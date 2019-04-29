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الأربعاء عطلة رسمية والحكومة تعدل ساعات الدوام لشهر رمضان

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 18:01 - 29 ابريل 2019
عطلة رسمية عطلة رسمية
بنك فلسطين
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قررت حكومة رام الله اليوم الاثنين، أن يكون يوم الأربعاء المقبل عطلة رسمية بمناسبة يوم العمال العالمي.

وأعلنت عن تعديل ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لتصبح من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر.

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