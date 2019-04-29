الزمالك والنجم الساحلي يستعدا لمباراة الحسم

يستعد ناديا الزمالك والنجم الساحلي لخوض لقاء الإياب في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل، وكانت نتيجة مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد سجله محمود عبدالمنعم كهربا، مساء أمس.

وبتلك النتيجة يتأجل حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية للأسبوع المقبل، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يكون فيها الحسم بتونس خلال مواجهات الفريقين بالأدوار الإقصائية، إذ سبق أن تقابلا في تلك الأدوار مرتين عام 1999، و2015 وفي كل مرة كانت القاهرة تحتضن لقاء الحسم.

وتعد فرص الفريقين كبيرة خاصة أن الفوز بهدف مقابل لا شيء من النتائج المعلقة، ولا يمكن الحسم بصاحب بطاقة التأهل للنهائي.