جنين: الاحتلال يهدد عائلة أسير محرر بهدم منزله إذا لم يسلم نفسه

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عائلة الأسير المحرر وليد توفيق غوادره من قرية بير الباشا جنوب جنين، بهدم منزله إذا لم يقم بتسليم نفسه لمخابرات الاحتلال في معسكر سالم غرب مدينة جنين.

وذكر علاء شقيق المحرر وليد توفيق غوادرة، أن سلطات الاحتلال طالبته بتسليم شقيقه بحجة أنه "مطلوب" لها، مشيرا الى أن ضابط المخابرات هدد بهدم منزله إذا لم يقوم بتسليم نفسه.

وأضاف ان قوات الاحتلال داهمت منزلي شقيقيه: علام، وعصام، وعبثوا بمحتوياتهما.

يشار الى أن الأسير المحرر أمضى مدة 12 عاما في الأسر وأفرج عنه قبل شهرين.