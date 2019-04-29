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5 صفات تجتمع في الأشخاص العباقرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:38 - 29 ابريل 2019
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ربطت كثير من الأبحاث ارتفاع مستوى الذكاء لدي الكثير من الأشخاص وبين أدائهم في العمل.

وقامت شركة "تالنت سمارت" باختبار الذكاء العاطفي "EQ" لأكثر من مليون شخص، واكتشفت أنه يفسر 58٪ من أسباب النجاح في جميع أنواع الوظائف، بحسب ما ذكرت تقرير نشرته مجلة "فوربس".

وتبين أن الأشخاص ذو "EQ" المرتفع يكسبون 29000 دولار سنويا أكثر من الأشخاص الذين لديهم "EQ" منخفض، وأن الذكاء العاطفي هو وسيلة قوية لتركيز الطاقة في اتجاه واحد للوصول إلى نتائج مذهلة.

وكشف التقرير أن هناك صفات يتميز بها الأشخاص العباقرة، أبرزها:

1- العباقرة لا يحاولون جعل الناس يحبونهم

إنهم يعلمون أن بعض الناس سوف يعجبهم، والبعض الآخر لن يعجبهم، وهم موافقون على ذلك، ولا يعني ذلك أنهم لا يهتمون بما إذا كان الأشخاص الآخرون سيحبونهم أم لا ، ولكنهم ببساطة لن يدعوا ذلك يعيقهم عن فعل الشيء الصحيح.

2- لا يصدرون أحكاما على الآخرين

الأشخاص العباقرة منفتحون مما يجعلهم ودودون وممتعون للآخرين، فالشخص العبقري لا يريد إجراء محادثة مع شخص قام بالفعل بتكوين رأي ولا يرغب في الاستماع.

3- صياغة طرقهم الخاصة

لا يستمد الأشخاص العباقرة شعورهم بالسعادة والرضا عن آراء الآخرين، إنهم يعرفون من هم ولا يدعون أنهم أي شيء آخر.

4- يعاملون الجميع باحترام

إن الأشخاص العباقرة مهذبون ومحترمون مع كل الفئات في المجتمع، لأنهم يعتقدون أنهم ليسوا أفضل من أي شخص آخر.

5- يتمتعون بالكرم

كرماء مع من يعرفونه ومن لا يعرفونه، ويعتقدون أن نجاحك هو نجاحهم.

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