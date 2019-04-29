بالفيديو: لاعبو الزمالك يتسابقون على حمل منافسهم المصاب

شهدت مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة الدوري العام لكرة اليد في مصر، لقطة إنسانية رائعة، حيث تسابق فريق النادي الأبيض على حمل منافسهم المصاب.

وأظهرت قناة "أون سبورت" لقطة للاعب يحيى الدرع نجم الزمالك وهو يحمل زميله إسلام عيسى لاعب الأهلي بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال أحداث اللقاء.

وتسابق الدرع على حمل منافسه عيسى قبل زميله في الفريق، وبعد وصوله إلى خارج الملعب جاء لاعب آخر ليقبل منافسه من رأسه ويحمله هو الآخر.

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على نظيره الأهلي بنتيجة 21 – 18، في المباراة النهائية ببطولة الدوري، وبهذا الفوز الكبير توج أبطال يد الزمالك ببطولة الدوري العام لكرة اليد، للمرة 23 في تاريخهم مقابل 14 للأهلي.