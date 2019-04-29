محمد صلاح يوجه رسالة إلى أفضل لاعب في انجلترا

حرص النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، على تهنئة زميله في الفريق المدافع فيرجيل فان ديك بالفوز بلاعب العام في إنجلترا مساء الأحد، قبل أن يوجه رسالة ساخرة.

وتصدر فان ديك القائمة المكونة من ستة لاعبين التي يصوت فيها أعضاء رابطة اللاعبين المحترفين من 92 ناديا في الدوري الممتاز والدرجات الأدنى متفوقا على ثلاثي مانشستر سيتي رحيم سترلينغ وسيرجيو أغويرو وبرناردو سيلفا بالإضافة إلى زميله ساديو ماني وإيدن هازارد لاعب تشيلسي.

ونشر صلاح صورة له مع فان ديك في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق عليها: "تهانينا أيها الرجل الكبير، تستحق جائزة لاعب العام".

ليعود الفرعون المصري ليمازح فان ديك بصورة أخرى شارك بها على خاصية الستوري على صفحته الشخصية في "إنستغرام" قال فيها: "كن حذرا ولا تفز بكل جوائز هذا العام، وإلا ستعرف ما سيحدث لك العام المقبل".

في تلميح من "مو" إلى عدم فوزه بالألقاب في الموسم الحالي على الرغم من المتسويات التي يقدمها مع ليفربول، بعدما نجح في الحصول على العديد من الجوائز في الموسم الماضي.

وكان صلاح قد فاز بجائزة الموسم الماضي، إضافة إلى جائزة لاعب الموسم، بعدما توج هدافا للمسابقة برصيد 32 هدفا، وذلك في موسمه الأول مع فريق ليفربول.