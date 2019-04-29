الاحتلال يهدد بهدم طريق في الأغوار

هددت قوات الاحتلال بهدم طريق يعمل المواطنون على فتحه بسبب الحفاظ على المنطقة الاثرية في خربة يرزا بالاغوار الشمالية.

وقال معتز بشارات مسؤول الدفاع عن الاراضي والاستيطان في محافظة طوباس ان ما يسمى "بالادارة المدنية الاسرائيلية" امهلت المواطنين 24 يوما لهدم الطريق الذى يصل بين خربة يرزا ومنطقة العقبة الفلسطينية في الاغوار.

واضاف بشارات ان طول الطريق 3كم واستطاع المواطنون فتح 700 متر منه حتى الان لتسهيل وصولهم الا ان قوات الاحتلال اخطرتهم رسميا بهدم الطريق بشكل كامل بحجة ان المنطقة اثرية.

واكد بشارات ان المنطقة حسب المسح الاردني مملوكة لمواطنين فلسطينيين وان قوات الاحتلال تعمل بشتى الطرق لتهجيرهم في منطقة الاغوار.