معركة قوية بين ميسي ومبابي على الحذاء الأوروبي

يخوض ليونيل ميسي، هداف برشلونة، معركة قوية مع نظيره كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على نيل لقب الحذاء الذهبي الأوروبي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ميسي اقترب من حصد الحذاء الذهبي لهذا الموسم، في ظل تصدره لجدول الهدافين الأوروبيين برصيد 34 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن مبابي.

وأضافت أن ما وصفته بـ"المأساة" التي عاشها مبابي يمكن أن تقرب الحذاء الذهبي إلى ميسي، بعدما تعرض الفرنسي للطرد في نهائي كأس فرنسا أمام رين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي من الممكن أن يتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات، ما يعني أنه لن يكون حاضرًا إلا في اَخر مباراتين فقط لفريق العاصمة الفرنسي، لاسيما وأنه يتبقى 5 جولات فقط على نهاية المسابقة الفرنسية.

وبذلك ستتعزز فرص ميسي في نيل الحذاء الذهبي الثالث على التوالي.