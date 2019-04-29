بيل يثير الشكوك حول مستقبله في ريال مدريد

عاد ريال مدريد من ميدان نظيره رايو فاليكانو، بالخسارة 0-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأحد، على ملعب تيريزا ريفيرو، في إطار الليجا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد، لم يعد مع زملائه في حافلة الملكي، بعد مباراة رايو فاليكانو.

وأشارت إلى أن بيل طلب من النادي، الإذن بالانتقال عقب المباراة مباشرة إلى مطار باراخاس، موضحة أن طائرة خاصة كانت تنتظر اللاعب الويلزي.

وقالت الصحيفة إن جاريث بيل هو اللاعب الوحيد في الفريق الذي حصل على هذا الإذن، مما يشير إلى إمكانية اقترابه من الرحيل عن الملكي بنهاية الموسم الجاري.

وكان زين الدين زيدان، مدرب الريال، قد أطلق تصريحًا مثيرًا عقب الهزيمة أمس، وقال "لا أعرف ما إذا كان بيل يركز على مدريد أم لا"، مما يوضح أن المدرب الفرنسي ليس لديه نية الاعتماد على بيل في الموسم المقبل.