مدافع ليفربول يفوز بجائزة أفضل لاعب في "البريميرليغ"

فاز لاعب فريق ليفربول فيرجيل فان دايك بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برأي اللاعبين المحترفين بنسختها السادسة والأربعين، خلال الحفل الذي أقيم مساء الأحد في لندن.

وتفوق فان دايك على المرشحين الخمسة الآخرين، وهم زميله في ليفربول ساديو ماني، ولاعبو مانشستر سيتي رحيم سترلينج، وبيرناردو سيلفا، وسيرجيو أجويرو، ونجم تشيلسي إيدن هازارد.

وحصل نجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج على جائزة أفضل لاعب شاب، ونظراً لعدم تمكنه من حضور الحفل بعد خوضه مباراة بالدوري الانجليزي الأحد، فقد تم إرسال جائزته له في مانشستر، وقام بتوجيه كلمة عبر الفيديو عبر فيها عن شكره للاعبين المحترفين على اختيارهم له.

وتم استعراض التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليج) والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى إيدرسون (مانشستر سيتي)، دفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول)، وفيرجيل فان دايك (ليفربول)، وإيمريك لابورت (مانشستر سيتي)، وأندي روبرتسون (مانشستر سيتي)، وسط بول بوجبا (مانشستر يونايتد)، وفرناندينيو (مانشستر سيتي)، وبيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، هجوم ساديو ماني (ليفربول)، ورحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، وسيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي).