هبوط جماعي للبورصات العربية مع تراجع أسعار النفط

شهدت البورصات العربية هبوطا جماعيا في نهاية تداولات الأحد، بسبب غياب المحفزات والهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية بنهاية الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضي، أن السعودية وغيرها من الدول في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وافقت على طلبه زيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار.

جاء ذلك وفق ما كتبه عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، حيث قال: "تحدثت مع السعودية وآخرين بشأن زيادة كمية النفط. الجميع موافقون".

وليست هذه المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب المنظمة إلى زيادة الانتاج بغية خفض الأسعار.

وتصدرت بورصة الأردن صدارة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها بنسبة 1.94 بالمئة إلى 1842 نقطة، مع انخفاض أسهم "جوبترول" بنسبة 7.4 بالمئة و"عمد للاستثمار" بنسبة 7.27 بالمئة.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 3 بالمئة في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 72.15 دولارا للبرميل، فيما استقرت على مدار الأسبوع الماضي بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب.

فيما نزل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط، بنحو 2.9 بالمائة إلى 63.3 دولارا للبرميل في جلسة الجمعة، وخسر نحو 1.2 بالمائة على مدار الأسبوع، منهيا 6 أسابيع متتالية من المكاسب.

وفي الكويت، انخفض المؤشر الأول بنسبة 1.35 بالمئة إلى 6054 نقطة، فيما هبط المؤشر العام بنسبة 0.87 بالمئة إلى 5655 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الرئيس بنحو 0.39 بالمئة ليغلق مستقرا عند 4894 نقطة.

وهبطت بورصة دبي بنسبة 0.42 بالمئة إلى 2775 نقطة، مع انخفاض أسهم العقار يتصدرها "إعمار العقارية" بنسبة 1.04 بالمئة و"أرابتك" 1.38 بالمئة و"داماك" 1.56 بالمئة.

فيما نزلت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بلغت 0.21 بالمئة إلى 5380 نقطة، مع انخفاض أسهم قيادية مثل "أبوظبي الأول" بنسبة 0.36 بالمئة و"أدنوك للتوزيع" بنسبة 0.385 و"الدار" بنسبة 0.53 بالمئة.

وانخفضت بورصة قطر بنحو 0.42 بالمئة إلى 10406 نقاط، مع هبوط أسهم البنوك ومن ضمنها، "قطر الأول" بنسبة 2.44 بالمئة و"مصرف الريان" بنحو 0.69 بالمئة و"قطر الوطني" بنسبة 1.1 بالمئة.

وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.26 بالمئة إلى 3930 نقطة، على إثر هبوط أسهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 3.7 بالمائة و"المدينة تكافل" بنحو 3.3 بالمائة و"مسقط للتمويل" بنسبة 2.7 بالمئة.

وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، لتتخلى عن مكاسبها الصباحية، ونزل مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.11 بالمئة إلى 9265 نقطة، بضغط تراجع أسهم قيادية في قطاع المصارف.

وانخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.11 بالمئة إلى 9265 نقطة، مع تراجع أسهم "زين" و"البحرين الوطني" و"الأهلي المتحد" بنحو 1.43 بالمئة و0.79 بالمئة و0.59 بالمئة على التوالي.

وكانت بورصة مصر في عطلة رسمية اليوم لمناسبة عيد القيامة المجيد، وستكون في عطلة غدا بمناسبة شم النسيم، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بانخفاض أسواق:

الأردن: بنسبة 1.94 بالمئة إلى 1842 نقطة.

الكويت: بنسبة 1.35 بالمئة إلى 6054 نقطة.

دبي: بنسبة 0.42 بالمئة إلى 2775 نقطة.

قطر: بنسبة 0.42 بالمئة إلى 10406 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.26 بالمئة إلى 3930 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.21 بالمئة إلى 5380 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 9265 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1440 نقطة.