3 مليارات دولار لمشروع العاصمة الإدارية في مصر

كشفت وزارة الإسكان المصرية الأحد عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصين لإنشاء منطقة أعمال مركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة شرقي القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، إن وزيرها عاصم الجزار شهد في بكين توقيع اتفاقية الدفعة الأولى من القرض الذي يهدف لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتبلغ قيمة الدفعة الأولى من القرض نحو 834 مليون دولار وهي واحدة من أصل ثلاث دفعات، فيما لم يتم الكشف عن الجدول الزمني للدفعتين التاليتين.

وأوضح وزير الإسكان المصري أن الدفعة الأولى للقرض ستغطي تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة تضم برجين إداريين، و5 أبراج سكنية، مشيرا إلى أن منطقة الأعمال تضم 20 برجا منها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترا.

يشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة عبارة عن مشروع يهدف إلى إنشاء مدينة شرق العاصمة القاهرة بالقرب من منطقة قناة السويس على مساحة 170 ألف فدان، وتسعى الحكومة من خلال المشروع إلى تقليل نسبة الكثافة السكانية في ظل الاكتظاظ الذي تشهده العاصمة.

وعدد السكان المستهدف في المدينة عند اكتمال نموها يقدر بـ 6.5 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع قرابة مليوني فرصة عمل.