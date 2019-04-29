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التربية تعقد امتحان التكنولوجيا العملي لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:37 - 29 ابريل 2019
امتحانات امتحانات
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عقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، الامتحان العملي لمبحث تكنولوجيا المعلومات لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز" للفرعين العلمي والصناعي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن نحو 75165 طالبا/ة تقدم للامتحان من الفروع كافة، باستثناء الفرع التكنولوجي، وذلك ضمن برنامج معلن مسبقا، علماً أنه يعقد على مدار خمسة أيام، بواقع ثلاث جلسات يوميا.

وأجرى وزير التربية والتعليم مروان عورتاني جولة تفقدية على قاعات الامتحان في مدرسة بنات البيرة الثانوية الجديدة بمديرية تربية رام الله والبيرة، حيث اطمأن على إجراءات سير الامتحان.

يُشار إلى أن هذا الامتحان هو جزء من الامتحانات الوزارية التي ستبدأ دورتها الأولى يوم 8/6/2019.

 

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