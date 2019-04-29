التجمع الإسلامي يُواصل مشروع تكية الخير بمحافظات قطاع غزة

واصل التجمع الإسلامي لعمال فلسطين التابع للاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية والجمعية الفلسطينية لإغاثة عمال فلسطين مشروع تكية الخير لدعم ومساعدة العامل الفلسطيني والأسر الفقيرة والمحتاجة، بالتعاون مع لجنة العمل الخيري التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وأوضح التجمع، أنه وزع وجبات غذائية مطهية على اكثر من 5000 عائلة فقيرة ومحتاجة في جميع محافظات قطاع غزة منذ انطلاق المشروع بداية شهر مارس الماضي، ويأتي هذا المشروع في ظل استمرار الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة وانتشار البطالة والفقر.

ومن جهته، أكد مصطفي ابو تايه رئيس مجلس ادارة الجمعية الفلسطينية لإغاثة عمال فلسطين أن مشروع تكية الخير يأتي ضمن سلسلة المشاريع التي ينفذها التجمع الإسلامي لعمال فلسطين بالتعاون مع الجمعية الفلسطينية لإغاثة عمال فلسطين، مؤكداً على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الخيرية المختلفة من أجل خدمة أوسع شريحة من العمال و أبناء الشعب الفلسطيني.

وبين أن ذلك يأتي تماشياً مع أهداف الجمعية ورسالتها الإنسانية السامية في تخفيف المعاناة عن العمال وأبناء شعبنا الصامد في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أعوام.

ومن ناحيته أكد وليد الجزار مسئول التجمع الاسلامي لعمال فلسطين في قطاع غزة ان هذه المشاريع تأتي ضمن دراسة ميدانية لظروف العائلات المحتاجة والتي يرصدها التجمع الاسلامي من خلال فريق من الباحثين والذين يختارون الاسر المحتاجة عبر معاير وحسب درجة الفقر وعدد افراد الأسرة حيث يتم تجهيز كشوفات واعداد قاعدة بيانات يتم مخاطبة الجهات المسئولة.

وشكر المواطنون المستفيدون من المشروع القائمين على هذه المشاريع الخيرية واعربوا عن مدى فرحتهم لوجود من يتفقدهم دوماً ويعمل على مساعدتهم في الوقت الذي هم فيه بأمس الحاجة للمساعدة.