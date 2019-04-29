خمسة أسرى من محافظة جنين يدخلون أعواما جديدة في الأسر

دخل اليوم الإثنين، خمسة أسرى من محافظة جنين أعواما جديدة في سجون الاحتلال .

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في جنين، أن ثلاثة أسرى يدخلون اليوم الإثنين عامهم الـ17 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهم: نزيه محمد نزيه زيد من قرية نزلة زيد، محكوم مدى الحياة، وأشرف حسني محمد علاونة من بلدة جبع، محكوم 20 عاما، والأسير يوسف حسن يوسف خليلية من بلدة جبع، محكوم 20 عاما، والأسير علي راشد إبراهيم القيسي من مخيم جنين، محكوم 18 عاما، فيما دخل الأسير أحمد محمد صبح من برقين عامه الرابع عشر والأخير على التوالي.

وأشار نادي الأسير، إلى أن ما يقارب 170 أسيرا من محافظة جنين يقضون أحكاما فوق 20 عاما، في ظل معاناتهم المستمرة من كافة الجوانب النفسية والصحية والحياتية، وعزلهم وحرمان ذويهم من زيارتهم.