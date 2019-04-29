"الجهاد الإسلامي" تستقبل "مجلس علماء فلسطين" في بيروت

استقبل ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان الأستاذ إحسان عطايا، وفدًا من "مجلس علماء فلسطين في لبنان"، برئاسة الشيخ الدكتور "حسين قاسم"، وعضوية الناطق الرسمي للمجلس الشيخ الدكتور "محمد الموعد"، وأمين السر الشيخ "هشام عبد الرازق"، وأعضاء من المجلس الإداري والاستشاري الشيخ "سامر أبو عنبر" والشيخ "شريد الشولي"، والشيخ "سليم حجاب"، والشيخ "نزيه نقوزي" والشيخ "يحيى الصفدي"، وذلك في مكتب الحركة في بيروت، بحضور عضوي مكتب العلاقات في لبنان، "الاستاذ هيثم أبو الغزلان"، والحاج "محمد رشيد"، حيث جرى التباحث بشأن الأوضاع الفلسطينية عامة، والاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى، وأوضاع المخيمات الفلسطينية خاصة.

وأكد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على الأمن في المخيمات الفلسطينية، والعمل من أجل إعطاء اللاجئ الفلسطيني كامل حقوقه، بما يخدم الشعبين اللبناني والفلسطيني، ويعزز من صمود اللاجئ الفلسطيني في مواجهة تداعيات "صفقة القرن" وتباعاتها.

ولفت ممثل "حركة الجهاد" إحسان عطايا إلى أن "صفقة القرن" مصيرها الفشل، وأن المقاومة ومسيرات العودة المستمرة تؤكدان على أن النصر حليف شعبنا وأمتنا.

وشدد على أن مسيرات العودة مستمرة وهدفها كسر الحصار الصهيوني عن قطاع غزة، وتثبيت حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وطالب الدكتور حسين قاسم بضرورة تحريك ملف القضايا الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وشدد على ضرورة الوحدة في مواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية.

من جهته، دعا الناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين الشيخ "الدكتور محمد موعد"، إلى إيجاد غرفة عمليات للشؤون الاجتماعية في المخيمات الفلسطينية لمعالجة الحالات الاجتماعية، خصوصًا موضوع الطبابة والعمليات.

كما دعا "الأونروا" إلى رفع مستوى ميزانية العلاج من أجل المساهمة الفاعلة في علاج اللاجئين الفلسطينيين.