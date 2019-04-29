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النخالة يعزي بوفاة القائد الوطني أبو صالح القطاوي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:13 - 29 ابريل 2019
النخالة يلتقي شمخاني8 النخالة يلتقي شمخاني8
بنك فلسطين
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تقدم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، الأستاذ زياد النخالة، باسمه وباسم أعضاء المكتب السياسي وقيادة الحركة بالعزاء والمواساة لعموم عائلة درويش وعشيرة القطاوي بوفاة المناضل الوطني الكبير الرفيق علي صالح درويش "أبو صالح القطاوي"

وخص النخالة بالتعزية أسرة الفقيد وزوجته وأبناءه وأحفاده، ورفاقه في العمل الوطني، والرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقال النخالة: لقد عرفنا الفقيد المناضل وهو يتنقل عبر محطات نضالية عديدة، عنوانها الصمود والمواجهة وحماية الثوابت والحقوق الوطنية والدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه". داعيا له بالرحمة الواسعة والمغفرة.

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