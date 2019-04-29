عشرات آلاف الخريجين يتقدمون لامتحان الوظائف في غزة

قالت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، صباح الاثنين، إن 39584 خريجًا سيتقدمون لامتحان الوظائف التدريسية اليوم.

وقال مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة رائد صالحية، في تصريحات صحفية، إنه سيجري توزيع المتقدمين للامتحان على 101 لجنة في سبع مديريات بمختلف محافظات القطاع.

وأعلنت الوزارة مطلع أبريل/ نيسان الجاري بالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها للتعاقد لشغل وظائف تدريسية للعام 2019-2020 في مختلف التخصصات ولكافة المراحل، مشيرة إلى أنها "تسير وفق معايير مهنية لاختيار أفضل الكفاءات".

ووفق المختص الاقتصادي ماهر الطباع فإن معدلات البطالة بلغت في قطاع غزة خلال الربع الثاني من عام 2018، 53.7% وبلغ عدد العاطلين عن العمل 283 ألف شخص.

وارتفع معدل البطالة للأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على مؤهل علمي دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة، خلال الفترة 2017-2018 إلى 73%.

المصدر: "الرأي"