اليوم : جلسة هامة لحكومة اشتية بحضور الرئيس عباس لمناقشة العديد من القضايا

أكد رياض المالكي وزير الخارجية بحكومة رام الله اليوم الاثنين، ان جلسة الحكومة الفلسطينية المقرر عقدها برئاسة اشتية ستبحث العديد من المواضيع المهمة ، مشدداً على انضمام الرئيس محمود عباس لجلسة الحكومة .

وقال في خلال تصريحات اذاعية ان الرئيس عباس ابلغنا الانضمام للمشاركة في جلسة الحكومة للأهمية ولبحث العديد من القضايا قبل مغادرة رئيس الحكومة لبروكسل .

وبين المالكي ان رئيس الوزراء محمد اشتيه سيغادر فور جلسة انتهاء جلسة الحكومة للأردن وليليها مباشرة للمشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين .

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، شدد على ان الحكومة لن نقبل باستمرار الوضع القائم، وسيتم اعادة النظر في العلاقة مع "إسرائيل" بما يشمل العلاقة السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية.

جاء ذلك لدى استقباله امس الأحد في رام الله، المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد.