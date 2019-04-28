غوغل تحظر تطبيقات صينية واسعة الانتشار على الهواتف

حذفت شركة غوغل بشكل مفاجئ تطبيقات الشركة الصينيةDO Global من متجر "بلاي ستور" في الهواتف العاملة بنظام أندرويد كما لو أن الحرب التجارية بين البلدين وصلت لتطبيقات الإنترنيت.

وادعت غوغول الأمريكية أنها حذفت عددا من التطبيقات التابعة للمطور الصيني من متجرها، لاشتباهها في تورّط تلك التطبيقات في الهجمات الإلكترونية الضارّة وإمكان خرق بيانات المستخدمين.

ووفقا لموقع "ذا فيرج"، فإن عدد التطبيقات التي تمت إزالتها وحظرها وصل إلى 100 تطبيق شهير، تم تنزيلها أكثر من 600 مليون مرة، بزعم ارتكاب عملية احتيال في الإعلان وإساءة استخدام أذونات المستخدم لإنتاج نقرات إعلانية وهمية للحصول على إيرادات.

وأعلنت غوغل في بيان رسمي، أنّ قرارها إيقاف تلك التطبيقات يأتي لحماية المستخدمين والمعلنين من التحايل، مؤكدة ضرورة الاستثمار في الأدوات والموارد لمكافحة الاحتيال وإساءة الاستخدام على مستوى العالم، كما تضمّن بيان الشركة تأكيدا على التحقيق في أي سلوكيات خاطئة، وأن المطوّر الصيني الشهير لجأ إلى تسهيل تطبيقه وتزييف عدد المستخدمين من خلال AdMob.

وأفاد تقرير نشره BuzzFeed، بأنّ نحو 6 تطبيقات من تلك التي تقوم الشركة بطرحها على المتجر تتضمّن رموزا برمجية تظهر أنّ المستخدم قد نقر على الأيقونات الإعلانية الموجودة فيها حتى في حالة عدم استخدامه وتشغيله للتطبيق أصلا، وكان من ضمن تلك التطبيقات المنتهكة لسياسات المتجر تطبيق Selfie Camera وTotal Cleaner.

وكشف بحث لـ"Check Point" أنّ تحايل المطوّر الصيني صاحب التطبيقات الشهيرة، يهدف لتحقيق إيرادات مرتفعة من الإعلانات بتزييف عدد النقرات للتطبيقات التابعة للشركة، وهو ما دفع "غوغل" لاتخاذ إجراء ضدّهم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها غوغل إلى إزالة مجموعة كبيرة من التطبيقات للانتهاكات، بعدما شهد شهر يناير من العام الماضي حذف 60 لعبة شهيرة من متجر "بلاي ستور" بسبب عرض إعلانات إباحية، وكان عدد من تلك الألعاب يستهدف الأطفال.