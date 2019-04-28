نتنياهو يلتقي وزير ماليته خشية انهيار السلطة!

قالت القناة الثانية العبرية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتمع اليوم مع وزير المالية في حكومته "موشيه كحلون" للتناقش حول الوضع الاقتصادي الصعب للسلطة الفلسطينية، وذلك بسبب قيام دولة الاحتلال بخصم رواتب الأسرى من أموال الضرائب مما أدى إلى رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب.

وأكدت القناة الثانية أن هناك خشية لدى سلطات الاحتلال من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية بسبب الوضع المالي الصعب، وبحث نتنياهو وكحلون إمكانية إقناع الرئيس عباس باستلام باقي أموال الضرائب من "إسرائيل".

وبحسب القناة العبرية فإن "إسرائيل" تقوم بتحويل حوالي نصف مليار شيقل شهرياً للسلطة الفلسطينية، وهذا ما يشكل حوالي نصف ميزانية السلطة الفلسطينية، وترفض السلطة الفلسطينية منذ شهرين استلام أموال الضرائب مما أدى إلى أزمة مالية كبيرة في السلطة الفلسطينية.