قناة عبرية: رام الله أعادت مئات ملايين الشواكل ارسلتها "اسرائيل"

كشفت القناة 11 العبرية بان سلطات الاحتلال حولت سرا للسلطة الفلسطينية مئات ملايين الشواكل" اموال العائدات" لمنع انهيارها، ولكن السلطة الفلسطينية قامت بإعادة الاموال الى "اسرائيل".

وحسب القناة العبرية بأن هذا هو الموضوع المركزي الذي دار الحديث عنه بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشية كحلون.

وقد رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استلام أموال عائدات الضرائب التي تحولها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية، في رد على قيام الاحتلال باقتطاع أكثر من 138 مليون دولار من المبلغ بسبب الرواتب التي تدفعها رام الله لمنفذي الهجمات الفلسطينيين وعائلاتهم.

وتعني هذه الخطوة الدراماتيكية أن السلطة الفلسطينية ترفض جزءا كبيرا من مدخولها الشهري، وهو ما قد يؤدي إلى انهيارها اقتصاديا. وقال مسؤولون فلسطينيون إن "إسرائيل" تقوم حاليا بجمع وتحويل مبلغ 803,282,580 شيقل (222 مليون دولار) للسلطة الفلسطينية شهريا.

وقبل اشهر صادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي (الكابينت) على اقتطاع مبلغ 502,697,000 شيقل (138 مليون دولار) من القيمة السنوية للضرائب التي من المقرر أن تجمعها "إسرائيل" نيابة عن السلطة الفلسطينية.

قرار الكابينت الإسرائيلي كان محاولة للبدء بتطبيق قانون جديد يسمح لـ "إسرائيل" بتجميد أموال ضرائب بسبب قيام رام الله بدفع أموال للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وعائلات شهداء فلسطينيين.

وقال عباس لوفد من الكونغرس الأمريكي ومنظمة “جيه ستريت” اليهودية اليسارية خلال لقاء مقر المقاطعة في رام الله الثلاثاء: “قررنا أن نرفض استلام كل المقاصة، لا نريدها، لا نريد المقاصة كلها خليها عندهم”.