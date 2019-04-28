توزيع كفالات أيتام في غزة

وزعت رابطة علماء فلسطين بدعم من جمعية وقف القدس للرعاية والتنمية في لبنان، 104 من كفالات الأيتام في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع هيئة فلسطين الخيرية، في قاعة مقر الرابطة الرئيس بمدينة غزة.

جاء ذلك خلال احتفال نظمته الرابطة، بحضور رئيسها النائب د. مروان أبو راس، ورئيس هيئة فلسطين الخيرية د. عبد السميع العرابيد وعشرات الأهالي، والأطفال المكفولين المستفيدين من المشروع.

وأشاد أبو راس بالجهود التي تقوم بها جمعية وقف القدس بشكل متواصل لدعم صمود الفلسطينيين، وأعلن عن جهوزية الرابطة لتنفيذ كامل المشاريع التي تمولها الجمعية.