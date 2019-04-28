تعليم غزة يوجه إرشادات هامة لــ 40 ألف متقدم لامتحان توظيف المعلمين

من المُقرر أن يتقدم صباح الاثنين، قرابة 40 ألف خريجة وخريجة من قطاع غزة ، لامتحان القدرات التحريرية للوظائف التدريسية للعام 2019/2020 في وزارة التربية والتعليم العالي.

وقدمت الوزارة مجموعة من النصائح على المتقدمين إتباعها قُبيل التوجه إلى الامتحان، وهي كالأتي:

1-نحيط المتقدمين علماً بأن الامتحان عبارة عن 50 سؤال اختر .

2-سيعقد الامتحان صباح غداً الاثنين الساعة العاشرة صباحا حتى 12 ظهراً (مدته ساعتان ) ولا يسمح بالآلة الحاسبة العلمية وفقط يسمح بالآلة البسيطة .

3-سيتم توزيع ورقة للأسئلة + ورقة للإجابات (للتظليل على الإجابة الصحيحة ) وسيتم تصحيحها الكترونياً.

مثلاً : لو كان إجابة سؤال رقم 4 B .. نذهب لورقة الإجابة على رقم 4

سنجد الخيارات A B C D وكل خيار أمامه دائرة فنقوم بتظليل الدائرة بشكل كامل بقلم أزرق جاف .

4-ننصح بأن تأخذ معك قلم لمحو الأخطاء (قلم تبكس) بالإضافة لقلم الجاف الأزرق لتستخدمه بتظليل الإجابات .

5-أثناء الامتحان حاول التظليل على الإجابة الصحيحة أول بأول .

6-أقرأ الاسئلة بعمق وتركيز شديد.

7-خطط لحل الاسئلة السهلة أولا ثم الصعبة ثم الاصعب .

8-لا تتسرع في الإجابة حيث قال النبي (التأني من الله والعجلة من الشيطان )

9-إذا كنت متأكد من اختيار الجواب الصحيح فإياك والوسوسة .

10-ما إذا كنت غير متأكد من الجواب الصحيح استبعد الاحتمالات الخاطئة ثم اختر الجواب الذي يكون هناك احتمال أكبر أنه صحيح.

11-خصص 10% من الوقت للمراجعة ودقق في المراجعة ولا يزعجك خروج بعض المتقدمين من الامتحان باكرا الذين استسلموا للرسوب .