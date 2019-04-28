اشتية: سنعيد النظر في العلاقات مع "اسرائيل"

قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "لن نقبل باستمرار الوضع القائم، وسيتم اعادة النظر في العلاقة مع اسرائيل بما يشمل العلاقة السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية".

جاء ذلك لدى استقباله اليوم الأحد في رام الله، المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد.

وبحث رئيس الوزراء مع المبعوث النرويجي أجندة مؤتمر المانحين الذي سيعقد أواخر الشهر الجاري في بروكسل.

وشدد اشتية على ضرورة خلق تحالف دولي لمواجهة صفقة القرن الأمريكية، والخروج بموقف سياسي واضح للتأكيد على أنه لا بديل عن حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس .