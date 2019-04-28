زراعة رام الله: أعددنا خطة شاملة لثلاثة أشهر لتعزيز صمود المزارعين

قال وزير الزراعة رياض العطاري: "إن الوزارة أعدت خطة شاملة لثلاثة أشهر قادمة جوهرها تعزيز صمود المزارع الفلسطيني وثباته في أرضه".

وشدد العطاري خلال لقائه مع مزارعين في محافظة جنين، اليوم الأحد، على أنه سيتم تطبيق الخطة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وخصص لها مبلغ 93 مليون شيقل، وتم البدء بالمرحلة الأولى في 15 الجاري، وهدفها الأول دعم صمود وثبات المزارعين في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، أكد أهمية المزارعين في حماية الأرض، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأعطى من أجل ذلك صلاحيات ودعم كبير لهذا القطاع الهام، داعياً إلى التعاون والعمل والشراكة المفتوحة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق حماية حقيقية للمزارع الفلسطيني.

بدورهم، أكد المتحدثون من المؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في القطاع الزراعي، أهمية التنسيق والتعاون والحوار المشترك ما بين الوزارة وكافة المؤسسات الزراعية لدعم هذا القطاع الحيوي، وأهمية عمل رؤية للقطاع الزراعي في المحافظة بهدف دعم صمود المزارع في أرضه.