منتخب مصر الأولمبي يواجه فلسطين وديا في رام الله

كشف اللواء جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين، عن الاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على خوض المنتخب الأوليمبي المصري، مباراة ودية مع فلسطين يوم 16 حزيران/يونيو المقبل على ملعب فيصل الحسيني في رام الله.

وقال الرجوب: "نشكر الاتحاد المصري على تجاوبه، وندعو كل العرب للقيام بنفس الزيارة قريبًا لنرسل رسالة الى العالم بأننا لسنا وحدنا وأن العمق العربي والإسلامي كبير".

وأوضح الرجوب، أن زيارة القدس وفلسطين حق لكل العرب وهي تخدم 6.5 مليون فلسطيني في صراع القضية الفلسطينية ضد إسرائيل.

وسيبدأ الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة شوقي غريب، تحضيراته للمواجهة، والتي ستكون ضمن معسكر الفراعنة الصغار استعدادًا لخوض نهائيات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر في تشرين ثان/نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن منتخب مصر الأولمبي دخل معسكرًا مغلقًا منذ شهر في إسبانيا ولعب مباراتين وديتين أمام أمريكا وهولندا.