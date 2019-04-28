رسالة اشكالية لحماس.. معاريف

معاريف – مقال - 28/4/2019

رسالة اشكالية لحماس

بقلم: يوسي ملمان

(المضمون: يمكن لحماس أن تستنتج بان اسرائيل تنازلت عن مبدأ هام. ومقابل جثث جنود الجيش مستعدة لان تدفع الثمن بسجناء احياء وليس بجثث فقط - المصدر).

اذا كانت اسرائيل بالفعل ستحرر سجينين سوريين فقط مقابل اعادة جثة زخاريا باومل، فهذا ثمن بخس والصفقة اكثر من مجدية. أحد المحررين هو تاجر مخدرات من قرية الحضرـ كان اعتقل في العام 2008 وكان يفترض أن يتحرر بعد ثلاثة اشهر. والثاني هو مخرب فلسطيني سوري من مخيم اليرموك للاجئين حيث عثر حسب التقارير على جثة باومل. كان نشيطا في فتح اعتقل في 2005 على محاولة تنفيذ عملية في قاعدة للجيش الاسرائيلي وكان يفترض أن ينهي محكوميته بعد أربع سنوات.

ولكن يجب أن نسمي الولد باسمه: يدور الحديث عن صفقة ثلاثية بين اسرائيل وسوريا وروسيا. وهذا ما حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والجيش الاسرائيلي اخفاءه. ففي اليوم الذي نشر فيه أمر العثور على جثة باومل وجلبها للدفن في اسرائيل، في اثناء لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كتب انه لدى الرئيس الروسي لا توجد وجبات بالمجان وسيحرص على جباية الثمن المناسب.

في اسرائيل، بما في ذلك الجيش الاسرائيلي، نفوا انها كانت صفقة واشاروا الى أن هذه كانت بادرة طيبة انسانية من بوتين. ولكن في حينه كان هناك في روسيا من تحدث عن دور سوري في المعرفة او حتى في المساعدة في البحث عن جثة باومل. وقال الناطق العسكرية الاسرائيلي في حينه انه لا علم له بدور سوري.

واضح ان نتنياهو لم يرد، قبل الانتخابات، ان يعرض حقيقة أن هذه كانت صفقة تبادل اسرى. وخاف الا يستقبل الامر من الجمهور على نحو جيد، حتى وان تبين بأثر رجعل ان اسرائيل دفعت ثمنا متدنيا جدا. يشدد مرة اخرى بانه حتى لو كان الثمن لقاء جثة باومل اعلى من ذلك، فان هذه لا تزال صفقة جديرة بان تعقد.

من الصعب قبول محاولة المتحدثين باسم رئيس الوزراء ان يعرضوا الخطوة وكأنها كانت مجرد "بادرة طيبة" لم تتقرر الا في الايام الاخيرة فقط. هذا يذكر بما اتفق عليه بعد حرب الايام الستة بين اسرائيل ومصر. فرئيس الموساد في حينه مئير عميت أصر الا تكون صفقة تبادل اسرى بين الدولتين، اذا لم تكن تشمل الشبان اليهود الذين قضوا عمرهم في السجن المصري على دورهم في شبكة التخريب الاسرائيلية في الخمسينيات، وكذا الجاسوس زئيف غور آريه. فقد رفض ناصر أن يكون جزءا من الصفقة ولكنه وعد بكلمته ان يتحرروا بعد استكمال الصفقة، وهكذا كان بالفعل. ويمكن التقدير ان هذا ايضا ما حصل هذه المرة بين بوتين ونتنياهو.

المشكلة هذه المرة، مثلما في قرارات سابقة في المجال الامني هي أنها تتخذ من شخص واحد هو نتنياهو. فهو لم يطرح الموضوع على البحث في الحكومة او في الكابينت، مثلما يتطلب الامر ومثلما قرر الكابينت نفسه في الماضي. واكتفى نتنياهو باذن المستشار القانوني للحكومة د. افيحاي مندلبليت. ومع كل الاحترام له، فان الهيئة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات هي الحكومة او الكابينت. ما حصل هذه المرة هو اشارة لما سيأتي. فالقرارات الهامة والاكثر مصيرية لاسرائيل سيتخذها نتنياهو، الذي أخذ في تثبيت حكمه الفردي. اما الحكومة، الكابينت والائتلاف فلن تكون الا الختم لقراراته.

ان تحرير السجينين السوريين، بمن فيهما المخرب، يمكن أن يشجع اسرائيل وحماس، اللتين تجتاز صعوبة في الوصول الى صفقة تبادل. اسرائيل يمكنها أن تدعي بانها تصر على مبادئها ودفعت هذه المرة ثمنا متدنيا حقا. ولكن حماس ايضا يمكنها أن تستنتج بان اسرائيل تنازلت عن مبدأ هام ومقابل جثث جنود الجيش الاسرائيلي مستعدة لان تدفع الثمن لسجناء احياء وليس بجثث، مثلما تشدد في المفاوضات مع المنظمة وبخلاف توصية لجنة شمغار قبل نحو عقد.