صفقة مناسبة، طريق ملتوية.. هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

ان قرار رئيس الوزراء تحرير سجينين سوريين مقابل اعادة جثة الجندي زخاريا باومل هو قرار مناسب.

تبادل الاسرى والسجناء، بما فيه اعادة جثث جنود ومدنيين، هو عمل انساني من الدرجة الاولى. يمكن فقط ان نتمنى لصفقة مشابهة أن تسمح ايضا لعائلتي كاتس وفيلدمان بتلقي جثماني ابنيهما، يهودا وتسفي، اللذين قتلا في معركة السلطان يعقوب وهكذا ايضا عائلات اورون، شاؤول، منغيستو والسيد التي يحتجز ابناءها الموتى والاحياء، لدى حماس. ان الخلاف الجماهيري المعتاد الذي يعرض تبادل الاسرى والسجناء كاستسلام للارهاب أو لمطالب دول معادية، ومثله تبادل الضربات الحماسي بين اجنحة الحكومة، هي ضجيج خلفية عليل يجعل معاناة العائلات ذخيرة سياسية تحت غطاء وطني، من خلاله يسعى كل طرف الى تحقيق كسب سياسي لا يعود له. لاسرائيل التزام باعادة الاسرى والمفقودين، الاحياء منهم أو الاموات، سواء كانوا محتجزين لدى دول معادية أم منظمات ارهابية.

هذه هي مسؤولية الدولة تجاه جنودها ومواطنيها. أما مسألة الثمن فستكون دوما موضع مفاوضات ولكن تعريف "الخطوط الحمراء" التي لا يجب تجاوزها في مثل هذه المفاوضات، يجب أن تكون مرنة بما يكفي كي تسمح للحكومة بتنفيذ صفقات التبادل سواء كانت كفعل انساني ام في اطار مفاوضات سياسية.

ومع ذلك، يخيل أن نتنياهو استخدم قوته ومكانته كي يعرض الصفقة بشكل يخدم اهدافه السياسية: نحو اسبوعين قبل الانتخابات زعم أن زخاريا باومل وجدت وهي الان تعاد الى البلاد – مما اصبح جزءا هاما من حملة الليكود – بينما بعد اسبوعين من الانتخابات، وبعد أن تحققت الاهداف، يتبين فجأة ان ثمة ثمنا لاعادة الجثة. تنشأ عن فوارق الروايات رائحة قوية من الدعاية الانتخابية.

كما ان حقيقة أن اعضاء الكابينت لم يطلعوا على البادرة الطيبة، وأنه اختير "مسار يتجاوز الحكومة" – باقرار المستشار القانوني للحكومة وبعلم الرئيس – تفيد بتخوف من أن الانتخابات كانت جزءا من اعتبارات نتنياهو، الذي فضل اخفاء التوتر وبذلك منع هجمات محتملة.

ولكن حتى لو كان يمكن الاختلاف حول الشكل الذي اتخذ فيه القرار ونفذ، فبالنسبة للعائلات الثكلى التي تنتظر تواصل التعاون السوري والروسي في البحث عن اعزائها، وعائلات المفقودين في غزة، فان هذا هو القرار الوحيد الذي يمكن أن يحفظ أملها.

"بادرة حسن نية" غير متعلقة بثمن سياسي أو عسكري، هي صيغة انسانية مناسبة للتنفيذ في كل الجبهات.