ايران تلوح بإغلاق مضيق هرمز حال مُنعت من تصدير النفط

لوحت إيران الأحد مجددا بإغلاق مضيق هرمز بين الخليج العربي وخليج عمان في حال منعت من استخدامه لتصدير منتجاتها من النفط.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) عن رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري، قوله: "إن بلاده مستعدة لحماية المضيق إذا حاولت الجهات الأخرى خلق مشاكل فيه".

وأضاف على هامش الملتقى الثالث والعشرين لقادة ورؤساء قوات الشرطة: "في حال لم تتمكن إيران من تصدير نفطها عبر المضيق، فبالتأكيد لن تستطيع الدول الأخرى ذلك".

وأشار إلى أن بلاده "لا تعتزم إغلاق المضيق حاليا، لكنها قد تفعل في حال أجبرت على اتخاذ خطوات مضادة ضد الأعداء" في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن الجيش الإيراني "مستعد لتنفيذ أي قرار يتعلق بإغلاق المعبر يصدر عن السلطات الإيرانية إذا بلغت ممارسات الأعداء حدا يدفعنا إلى الاضطرار لذلك".

وختم بالقول إن "القطع البحرية الأميركية التي تجتاز مضيق هرمز عليها تقديم الإيضاحات للحرس الثوري لأنه يتحمل المسؤولية في تأمينه"، مضيفا أن "الأميركيين استمروا في هذا النهج لغاية ولم نلاحظ تغييرا في سلوكهم".