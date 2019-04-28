مغردون سعوديون يطالبون بـ#إنقاذ_عوائل_الناشطين

أطلق حساب معتقلي الرأي في المملكة العربية السعودية وسم #إنقاذ_عوائل_الناشطين على موقع التغريدات "تويتر"، لتسليط الضوء على الممارسات السعودية بحق الناشطين السعوديين وعوائلهم.

واستعرض الحساب جانبا من أشكال التضييق التي يتعرض لها أهالي معتقلي الرأي في السعودية، أو أهالي الناشطين المعارضين في الخارج.

واعتبر المغردون أن النظام وصل إلى أقصى درجات الانتهاك لحقوق الإنسان، إذ أنه بدأ باستهداف الأطفال بعد اعتقال المعارضين وتعذيبهم، والتنكيل بالنساء في السجون والتحرش بهن، بحسب عدد من التقارير الحقوقية.

ويتمثل التضييق السعودي على أهالي الناشطين بمنع بعضهم من السفر، إضافة إلى إيقاف خدماتهم المالية، واستدعاء البعض للتحقيق بشكل دوري.

وطالب النشطاء الحكومة السعودية بوقف إجراءاتها الاستبدادية بحق الناشطين وعوائلهم، كما طالبوا المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف الانتهاكات المستمرة.

وعرض النشطاء العديد من الحالات لعائلات سعودية تعرضت للمضايقة بسبب أبنائها، إضافة لحالات عديدة من الحالات التي تم اعتقالها فقط لأنها أبدت رأيها.

وقال المعارض السياسي السعودي، علي هاشم، في تغريدة له على "تويتر"، إن "النظام السعودي فرض منع السفر على أطفاله"، معتبرا أنه انتهاك صارخ للطفولة ودليل على ضعف النظام في مواجهة كل من ينتقده، إذ ليست لديه أي أهلية للدفاع عن نفسه، فيذهب إلى استخدام وسائل العصابات في احتجاز الأطفال والنساء كرهائن.

وذهب الكاتب والصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، إلى حد اعتبار أن "الحكومة السعودية بلغت قاع الانحطاط، جرائمها تخجل من فعلها داعش، ويتبرأ منها إبليس! لا أخلاق لا كرامة لا مروءة. يقتلون الرجال ويُقطعون جثثهم. ويتحرّشون جنسيا بالناشطات، بل وحتى عائلات الناشطين لم تَسلَم من إجرامها".

ودعا المعارض عبدالله العودة ابن المعتقل سلمان العودة متابعين إلى المشاركة في إنقاذ عائلات الناشطين دعما لكل الأهالي دفاعا عن أمل الحربي التي اعتقلوها لأنها زوجة فوزان الحربي، وعن إخوة عمر عبدالعزيز وأصدقائه الذين اعتقلوهم لقرابتهم وصداقتهم، وعن خديجة الحربي التي اعتقلوها لأنها زوجة ثمر المرزوقي، وعن أبناء الشيخ سفر الحوالي وإخوته المعتقلين.

واعتبر العودة في تغريدة أخرى أن استهداف عوائل الناشطين كارثة غير مسبوقة تجاوز فيها النظام حتى معايير الجاهلية، وأوضح أن ١٧ شخصا من عائلته ممنوعون من السفر، ونشر صورا لأطفال العائلة.

ووجه حساب "معتقلي الرأي" رسالة إلى النظام مفادها، أنه يجب أن لا يدفع عوائل الناشطين ثمن الرأي الحر الذي يمارسه فرد من عائلتهم من أجل البلاد، مضيفا، "الحرية لجميع المعتقلين من عائلات الناشطين، والحرية لجميع معتقلي الرأي".

وعبر الحساب في تغريدة أخرى، رفضه استمرار فرض منع السفر التعسفي على عائلات الناشطين ومعتقلي الرأي، ففي ذلك مخالفة صريحة لجميع القوانين المحلية والدولية.

وقال الناشط السعودي المعارض، عمر عبدالعزيز، إن "هناك كارثة كبرى حصلت بالسعودية خلال الأيام الماضية (ولم) تخرج للإعلام بعد"، مضيفا، "أعتقد أننا سنكون أمام فضيحة مجلجلة لا تقل عن قضية جمال رحمه الله.. ما حصل كارثي ويعتبر حرفيا بداية عهد دموي وقمعي غير مسبوق".

وتساءل الداعية المصري، فاضل سليمان، في تغريدة بوسم " #انقاذ_عوائل_الناشطين"، "هل فقدتم حتى المروءة؟ دعوا الأطفال والنساء يسافرون لآبائهم".

ودعا حساب باسم حسن حمود، متابعيه للتغريد عبر الهاشتاج الذي يندد فيه الناشطين بجرائم نظام السعودية ضد شعبه من أطفال ونساء وأبرياء، على حد تعبيره، وقال متساءلا "تخيلوا يا إخوان لو تمكن هذا النظام مع نظام أبوظبي من غزو قطر ماذا سيفعلون بشعبها!؟؟"

استهداف عوائل الناشطين كارثة غير مسبوقة تجاوزوا فيها حتى معايير الجاهلية.

١٧ شخص من عائلتي ممنوعون من السفر بمافيهم هؤلاء الأطفال في الصورة، وعمي د. خالد معتقل منذ سنة ونصف فقط لأنه غرد عن والدي، وهو يعاني من عدة مشاكل صحية.. شفاه الله وفرج عنه. #انقاذ_عوائل_الناشطين pic.twitter.com/2JDxjqpuzr — د. عبدالله العودة (@aalodah) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل الحكام منا !#انقاذ_عوائل_الناشطين — الفجر قادم (@fajr360) ٢٨ أبريل ٢٠١٩

#انقاذ_عوائل_الناشطين

يقول تركي الحمد الدولة لا تمارس اعمال الارهاب

طيب التنكيل بعوائل المعتقلين والحقوقيين والمعارضين هذا اسوأ انواع الترهيب — الكابتن ???? (@Alotaibi897) ٢٧ أبريل ٢٠١٩

استهداف عوائل الناشطين كارثة غير مسبوقة تجاوزوا فيها حتى معايير الجاهلية.

١٧ شخص من عائلتي ممنوعون من السفر بمافيهم هؤلاء الأطفال في الصورة، وعمي د. خالد معتقل منذ سنة ونصف فقط لأنه غرد عن والدي، وهو يعاني من عدة مشاكل صحية.. شفاه الله وفرج عنه. #انقاذ_عوائل_الناشطين pic.twitter.com/2JDxjqpuzr — د. عبدالله العودة (@aalodah) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

كل أهلي وأولادي صغارا وكبارا بناتا وأبناء منعوا من السفر

وصغاري الأربعة أرجعوهم من المطار وصادروا قيمة تذاكرهم.

مع أن عائلتي وجميع أقاربي لاعلاقة لهم بما أكتب أو أعمل.

شكواي وشكوى كل المضطهدين إلى من

بيده مفاتيح النصر والفرج.

(ليس لها من دون الله كاشفة)#إنقاذ_عوائل_الناشطين — سعيد بن ناصر الغامدي (@SAEED_NASSER) ٢٧ أبريل ٢٠١٩

والده احد الناشطين الذي اقدم النظام السعودي على إعدامهم يوم الثلاثاء الماضي

تقول : "ابني اخبرني انه سوف يتصل بي يوم الثلاثاء القادم اذا كنت حياً"#انقاذ_عوائل_الناشطين



pic.twitter.com/8JR83XjMA6 — علي هاشم-ali hashim (@alihashimS) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

الكثير من عائلات المعتقلين الوطنيين ليسوا باحسن حال من عائلات الناشطين

في عائلة الشيخ #سلمان_العودة وحدها يوجد 17 فردا تحت منع السفر

لماذا ؟

فقط لانهم عائلة العودة #انقاذ_عوائل_الناشطين pic.twitter.com/9XtReNokF4 — وطنيون معتقلون (@mtqln) ٢٦ أبريل ٢٠١٩