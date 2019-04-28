ريال مدريد يتخذ خطوة نحو ضم هدف الكبار

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن نادي ريال مدريد تحرك من أجل تأمين التعاقد مع أحد أهدافه في خط الوسط خلال الميركاتو المقبل.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ريال مدريد، التقى بممثلي الفرنسي تانجي ندومبيلي، لاعب وسط ليون، في الأيام الماضية للاتفاق على تفاصيل الصفقة.

وأشار إلى أن اللاعب الفرنسي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد والسيتي، ولذلك أراد ريال مدريد قطع شوط كبير نحو تأمين الصفقة.

وأوضح أن ريال مدريد ينتظر أولًا معرفة مصير صفقة الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، والتي سيؤدي فشلها إلى تحرك الميرنجي سريعًا لضم ندومبيلي.

يذكر أن العديد من التقارير الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يخصص 500 مليون يورو، لإبرام صفقات قوية في الميركاتو الصيفي المقبل.