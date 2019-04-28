أرقام مذهلة لـ"مثلث الرعب" في ليفربول

مع تصدر ليفربول لجدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ولو بشكل مؤقت، تكشف الإحصاءات أرقاما مذهلة لمثلثه الهجوم القوي، المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ21 هدفا، يليه ماني في المركز الثاني بـ20 هدفا، فيما هز فيرمينو الشباك 12 مرة، ليكون مجموع ما سجله اللاعبون الثلاثة مجتمعين 52 هدفا.

ويكشف هذا الرقم أن "مثلث الرعب" في ليفربول، سجل أكثر مما سجله 14 فريقا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

والفرق الـ14 التي تفوق عليها المصري والسنغالي والبرازيلي خلال الموسم الجاري، هي هادرسفيلد وفولهام وكارديف سيتي وبرايتون وساوثمبتون وبرنلي وبورنماوث ونيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس ووستهام يونايتد وليستر سيتي وإيفرتون وواتفورد وولفرهامبتون.

ويمتلك ليفربول حاليا 91 نقطة في الصدارة، مقابل 89 لملاحقه مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل، وذلك قبل مرحلتين من خط النهاية.

ويأمل ليفربول في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990.